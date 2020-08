Satser 100 millioner på børsfall

– Vi gjorde det bra i første halvår, og nå går vi mot markedet, sier forvalter og adm. direktør Kent Torbjørnsen i Polar Asset Management, som står bak det relativt nyoppstartede hegdefondet Polar Multi Asset.

I første halvår oppnådde fondet en avkastning på cirka 18 prosent. Samtidig falt Oslo Børs nesten 15 prosent, mens amerikanske S&P 500 var opp knappe 4 prosent og Dow Jones var ned nær 10 prosent. Og det er nettopp sistnevnte indeks Polar Multi Asset tror skal falle ytterligere.

– Vi har lagt oss short i aksjemarkedet fordi vi mener det er for høyt priset i dag. De seneste dagene har vi satset 100 millioner kroner på et børsfall, sier Torbjørnsen.

– Vi er redde for at fallet i markedet kan komme brått når det først kommer. Handelskrigen mellom USA og Kina er litt glemt, det samme er presidentvalget i USA. I tillegg kan det komme en ny runde med nedstengning i samfunnet, og denne kombinasjonen kan gi en nedtur, fortsetter han.

Hvis vi treffer blir det veldig bra, hvis ikke står vi for det. Kent Torbjørnsen, Polar Asset Management

Svake tall

At 2020 er et glemt år på grunn av coronapandemien er noe de aller fleste eksperter har tatt til orde for. Torbjørnsen og hans kolleger tror imidlertid at også 2021 vil være skuffende.

– Vi er klare over at det er et dristig veddemål, men det rimer ikke at vi skal være tilbake eller nær all time-high allerede. Makrotallene fra USA er fremdeles dårlige, og selv om markedet tolker dem i positiv retning fordi forventningen var at de skulle være enda svakere hadde det vært en katastrofe om slike tall ble lagt frem før coronapandemien, forklarer forvalteren.

Et eksempel på dette er de amerikanske arbeidsmarkedstallene som ble lagt frem fredag ettermiddag. For selv om det ble skapt flere jobber enn ventet utenfor jordbruket i juli var arbeidsledigheten i USA i forrige måned på 10,2 prosent.

Til sammenligning var ledigheten under 4 prosent før pandemien.

I en markedsoppdatering sendt ut til kundene trekkes i tillegg Federal Reserves oppfatning om at det vil ta lang tid før amerikansk økonomi er tilbake til normalen, og at mange synes å ha glemt at aksjeprisingen ved begynnelsen av året- som markedet omtrent er tilbake til - var luftig.

Euforisk stemning

Allerede for halvannen måned siden endret Polar Multi Asset markedssyn til negativt. I oppdateringen innrømmer selskapet at de nok ble pessimistiske for tidlig.

«Det er nok av informasjon som forteller at majoriteten av profesjonelle forvaltere på global basis ikke har fått med seg den voldsomme innhentingen markedene har vist siden april, fordi man rett og slett ikke så det komme. Hvem er det da som har drevet markedet? Svaret synes hovedsakelig å være sentralbankenes likviditetstiltak», skriver teamet bak Polar Multi Asset.

På denne måten har sentralbanker og politikere skapt hva forvalterne mener er en euforisk stemning i markedet. Men på et eller annet tidspunkt vil aktørene innse at situasjonen ikke er holdbar, påpeker de.

– Hvis vi treffer blir det veldig bra, hvis ikke står vi for det. Da trekker vi i snoren og sier vi tok feil, at vi var for tidlig ute, sier Torbjørnsen.

Fondet, som ble startet i begynnelsen av mars, har for tiden rundt 60 millioner under forvaltning. Det er dobbelt så mye som da Finansavisen omtalte avkastningen i juni. Målet er 100 millioner euro, og kundene er av type profesjonelle investorer som familieselskaper og formuende privatpersoner.