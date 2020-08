Warren Buffett hamstrer egne aksjer som aldri før

Warren Buffetts Berkshire Hathaway la frem sine regnskapstall for andre kvartal lørdag. Selskapets nettoresultat kom inn på 26,3 milliarder dollar, tilsvarende 16.314 dollar pr. A-aksje. Det var bedre enn fjoråret da resultatet endte på 8.608 dollar pr. A-aksje.

Selv om resultatet pr. aksje er enormt høyt, er det viktig å være klar over at aksjen stengte på 314.333.9 dollar fredag.

Høyeste tilbakekjøp noen gang

Selskapet kjøpte tilbake aksjer for 5,1 milliarder dollar i mai og juni, hvorav 4,6 milliarder dollar var B-aksjer og 486,6 millioner dollar var A-aksjer.

Det var det største beløpet Berkshire Hathaway har kjøpt tilbake aksjer for i løpet av et kvartal noen gang, ifølge CNBC. Beløpet er for øvrig også mer enn det selskapet kjøpte tilbake aksjer for i hele 2019.

Laster opp med aksjer i bank

I tredje kvartal har Buffett lastet opp med aksjer i Bank of America. 6. august viste tall fra Securities and Exchange Commission at Berkshire Hathaway kjøpte13,6 millioner aksjer til en gjennomsnittskurs på 24,81 dollar stykket.

Det betyr at investorlegenden kjøpte aksjer i storbanken 12 dager på rad for en samlet sum på nesten 2,1 milliarder dollar.

Hittil i år er Berkshire Hathaway-aksjen ned 7,4 prosent, mens Dow Jones-indeksen har falt 3,9 prosent. S&P 500-indeksen er opp 3,7 prosent og Nasdaq-indeksen har hoppet 22,7 prosent.