Sissener jr. gruser konkurrentene

– Markedet virket dyrt etter vår mening, derfor lå vi forsiktig posisjonert ved inngangen av året, sier forvalter Philippe Sissener i fondet Sissener Corporate Bond Fund til Finansavisen.

I en gjennomgang Finansavisen har gjort av samtlige obligasjonsfond, nominert i norske kroner, kommer Sisseners fond klart best ut. Fondet er ett av fire fond med positiv avkastning hittil i år, samtidig som det har levert klart best avkastning de seneste 12 månedene.

– Vi forutså ikke corona, og det er ingen av selskapene vi er investert i som har tjent på pandemien, sier Sissener.

Han forklarer at fondet har klart å styre unna en del av de selskapene som er hardest rammet og som fortsatt handler med betydelig rabatt.

– I obligasjonsmarkedet er kupongen den viktigste bidragsyteren til avkastning over tid, og det er viktig å kjøpe de selskapene som har evne til å betale renter underveis og refinansiere lånene sine ved forfall, sier forvalteren.

Ikke opptatt av konkurrentene

I midten av mars krasjet obligasjonsmarkedet sammen, men som aksjemarkedet har obligasjonsmarkedet også snudd.

– Hva gjorde dere under coronakrisen?

– Vi klarte å skyve deler av porteføljen fra korte forfall som hadde falt mye til lange forfall som hadde enormt mye, sier han, og fortsetter:

– Fondet kjøpte alt fra Crayon og Ahlstrom-Munksjö til Euronav, Aker, Stolt-Nielsen og Bonheur.

Hvor mye fondet handlet for, har han ingen eksakte tall på, og han svarer følgende på hva som er grunnen til at fondet har gjort det såpass bra sammenlignet med konkurrentene:

– Vi er ikke så opptatt av å følge med på hva alle andre gjør, men hos oss holder vi oss primært til børsnoterte utstedere og holder en relativt konsentrert portefølje av håndplukkede navn, sier Sissener.

– Det har vist seg som en bra strategi for å unngå mislighold og levere god avkastning til våre investorer, både i et normalår som i fjor og i et vanskelig år som i år.

Heimdal best i år

Til nå i år må Sissener derimot se seg slått av Heimdal Høyrente, som har levert best avkastning med drøye 3 prosent. Sisseners fond har levert drøye 2,6 prosent i 2020.

På motsatt side av skalaen er fondet First Høyrente, som er ned 14,5 prosent i år. First-fondet har i flere år tapetsert topplistene, men har hatt en tøff periode det seneste året. I perioden er fondet ned mer enn 13 prosent.

Sisseners fond troner på topp de seneste 12 måneder med en avkastning på nærmere seks prosent, med Vibrand Kreditt og Heimdal Høyrente på plassene bak. De to siste har levert rett over 4,5 prosent det seneste året.

– Hvor mye kapital har dere under forvaltning i obligasjonsfondet?

– Det nærmer seg 700 millioner kroner under forvaltning i obligasjonsfondet, sier Sissener, som sier han opplever stor pågang av interessenter både fra inn- og utland.