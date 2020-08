Philippe Sissener fascinert av Lan Marie Berg og Donald Trump

PEST ELLER KOLERA: Philippe Sissener synes det også er fascinerende at et så stort land som USA ikke klarer å finne bedre kandidater enn to hvite menn i slutten av 70-årene med så ekstreme meninger.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

– Jeg tror man skulle hatt store problemer med å finne noen bedre, i alle fall. Han kommer helt sikkert til å gjøre en god jobb, og som sine forgjengere håper jeg han sitter i minst ti år.

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

– Jeg synes det er ganske fascinerende hva Lan Marie Berg og Donald Trump har fått til i henholdsvis Oslo og USA. Dessverre for folk flest har de begge fått til veldig mye for sine velgere og har vist en gjennomføringsevne som få andre politikere besitter.

Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

– Jeg tror det blir veldig jevnt. Det mest fornuftige hadde nok vært om Arbeiderpartiet og Høyre kunne klart å samarbeide. Da hadde man kanskje fått til veldig mye uten å måtte forholde seg til ekstreme småpartier på begge sider.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

– Vi har kommet godt ut av det med obligasjonsfondet opp 2 prosent og hedgefondet Canopus kun ned 6 prosent hittil i år. Dermed har vi nok en gang vist at aktiv forvaltning virkelig lønner seg, og da spesielt i vanskelige tider.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

– Vi har for øyeblikket en Peugeot iOn og en Mercedes EQC. De er veldig fine biler til sin bruk. Incentivordninger er mye bedre enn tvang når man ønsker å få folk til å omstille seg, og det er nok på grunn av elbilfordelen at Norge ligger så langt foran resten av verden på elektrifisering av bilparken.

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

– Det føyer seg inn i rekken av misforstått miljøgevinst som de rødrøde har funnet på i Oslo de siste årene. Hvor miljøvennlig er det å stenge Løkkeveien og Bygdøy allé for at det skal stå tusenvis av biler og busser i kork og spy ut eksos hele dagen i Munkedamsveien?

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?

– Det er enda en veldig sær greie. Hvorfor skal man ikke skatte flatt? Det er for mange særordninger, fradrag og forskjellige innslagspunkt i skattepolitikken. Vi har bygget opp en arbeidsplass for 18 personer, men blir straffet med en ekstra arbeidsgiveravgift på fem prosentpoeng i tillegg til et par prosentpoengs ekstra skatt på overskuddet fordi vi jobber innenfor finans. Det er fullstendig meningsløst.

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo inviterte til DDE-demonstrasjon fordi han ikke fikk spille konsert. Hva synes du om de norske coronatiltakene?

– Foreløpig synes jeg myndighetene har gjort en god jobb, og etter hvert får vi håpe at de lar kapitalismen fungere i større grad. Det finnes alltids kreditorer som alene eller sammen med nye investorer står klare til å overta selskaper og sikre både arbeidsplasser og kritisk infrastruktur. Det er ingen grunn til å sy puter under armene til de som har tatt massivt med risiko og tjent voldsomt med penger på veien opp.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

– Det blir som pest eller kolera. Kanskje kan Kanye West komme fra siden og ta rotta på dem? Det er fascinerende at et så stort land ikke klarer å finne bedre kandidater enn to hvite menn i slutten av 70-årene med så ekstreme meninger.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

– Husets vin er en chablis fra William Fèvre til rundt 250 kroner. Den finnes også i papp med en lett gjenkjennelig hummer på bredsiden. Når vi skal unne oss litt ekstra, foretrekker vi en chassagne-montrachet fra Fontaine-Gagnard. Den koster noen hundrelapper mer.