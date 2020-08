Inngår samarbeid med Coop

Instabank og Coop har signert en langsiktig samarbeidsavtale om utvikling av nye finansieringstilbud til kunder i Obs Bygg og Coop Byggmix, skriver selskapet i en melding. Nye tilbud lanseres fra 1. september.

– Dette er starten på et samarbeid der partene skal utvikle nye, digitale finansieringsprodukter og tjenester. Vi er naturlig nok svært fornøyde med å bli den foretrukne partner til en betydelig og fremoverlent detaljhandelsaktør som representerer en årlig omsetning på over femti milliarder kroner, sier konsernsjef Robert Berg.

Kjededirektør for Bygg i Coop er også fornøyd med avtalen. Han presiserer at Coop har et fokus på å utvikle betalingstjenester og tjenester som forbedrer tilbudet til deres kunder.

– Instabank er en heldigital bank, og vi har som mål å være den ledende innovatøren innen betalingsteknologi og salgsfinansiering. Denne avtalen er et langsiktig samarbeid med Coops 106 byggevarehus og forsterker vår posisjon innen paytech, forklarer Berg videre.