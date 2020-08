Milliardærene som ønsker å gi bort formuen, men ikke klarer det

Warren Buffett og Bill Gates startet The Giving Pledge i 2010. Formålet er å få dollar-milliardærer til å donere halvparten av formuen til veldedige formål. Gates har tidligere omtalt organisasjonen som det beste av kapitalisme.

Denne uken er det ti år siden organisasjon ble kunngjort, og har på ti år rukket å få 210 medlemmer. Organisasjonen har blant annet medlemmer som Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Elon Musk og Michael Bloomberg.

En ny måte å donere på

«The Giving Pledge er en flergenerasjonsinnsats for å bidra til å endre de sosiale normene for filantropi blant verdens rikeste mennesker og inspirere folk til å gi mer, etablere sine planer raskere og donere på effektive måter», skriver Robert Rosen, direktør for Philanthropic Partnerships ifølge Marketwatch.

Medlemmene har forpliktet seg til å donere minst halvparten av deres formue i løpet av livet eller i testamentet. Investorlegenden Warren Buffett skal gi bort Berkshire Hathaway-aksjer tilsvarende 99 prosent av formuen.

«Skulle vi bruke mer enn 1 prosent av formuen på oss selv, ville verken vår lykke eller vår trivsel bli forbedret. Derimot kan resterende 99 prosent ha en enorm effekt på andres helse og velferd», forklarer Buffett.

Hopp i formuen

De 62 som forpliktet seg til å donere penger i 2010 har sett formuen hoppe 95 prosent fra 376 milliarder dollar til 734 milliarder dollar, ifølge Marketwatch. Oppgangen i formuen gjør at flere opplever problemer med å oppfylle forpliktelsen.

«Mens noen medlemer har tenkt å oppfylle løftene sine, er det mange som ikke klarer det fordi eiendelene deres vokser for raskt», skriver Institute for Policy Studies, ifølge Marketwatch.

Verdens rikeste person, Jeff Bezos, har ikke forpliktet seg til The Giving Pledge. Han iverksetter likevel tiltak, og tidligere i år ga han bort 10 milliarder dollar til å redusere klimaendringer.