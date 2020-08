Rentebeslutning kan være rett rundt hjørnet

MORGENRAPPORT: Knut Magnussen skriver at de forventer at sentralbanken avventer utviklingen før de tar en ny rentebeslutning.

MORGENRAPPORT: Knut Magnussen skriver at de forventer at sentralbanken avventer utviklingen før de tar en ny rentebeslutning. Foto: Iván Kverme

Mandag ble det klart at kjerneinflasjonen over året steg til 3,5 prosent, mot ventede 3,1 prosent. I morgenrapporten fra DNB Markets peker meglerhuset på et mindre prisfall for klær enn normalt, i tillegg til en uvanlig prisøkning for hoteller og restauranter.

Knut Magnussen skriver i rapporten at kjerneinflasjonen nå ligger 1,5 prosentpoeng over Norges Banks inflasjonsmål, hvilket kan bety at sentralbanken vil sette opp renten tidligere enn hva som tidligere er indikert. Meglerhuset tror likevel ikke at en rentebeslutning er rett rundt hjørnet.

«Vi tror likevel Norges Bank vil avvente utviklingen, siden lavere lønnsvekst vil dempe inflasjonen lenger frem i tid», skriver Magnussen.

Samtidig viser DNB Markets til at samlet inflasjon avtok litt til 1,3 prosent, grunnet lave strømpriser, hvilket vil være viktig i det pågående lønnsoppgjøret.

«Det lave samlede prisveksten og oppgangen i arbeidsledigheten tilsier, sammen med svake konjunkturer ute, at lønnsveksten vil bli svært lav i år», fremgår det av rapporten.