Airbnb planlegger børsnotering

Ifølge CNBC og Wall Street Journal håper utleieportalen Airbnb å gå på børs mot slutten av året, får avisene opplyst av anonyme kilder i selskapet.

Det er ventet at Airbnb skal levere inn en søknad til det amerikanske finanstilsynet (SEC) i løpet av denne måneden. Kilder opplyser at det er Morgan Stanley som skal lede noteringen, mens Goldman Sachs skal også etter sigende ha en nøkkelrolle i transaksjonen.

Coronapandemien har imidlertid påvirket Airbnb kraftig og seneste verdsettelsen fra april er på 18 milliarder dollar, tilsvarende 162 millioner kroner. Tilbake i 2017 var prisingen på 31 milliarder dollar.

Kraftig inntektsfall

Airbnb har ønsket å gå direkte på uten at det hentes penger samtidig. Nå er planene endret og dersom en notering gjøres vil det kombineres med en kapitalinnhenting.

I april hentet utleieportalen én milliard dollar i frisk egenkapital og gjeld fra Silver Lake og Sixth Street Partners.

I 2019 omsatte Airbnb for 4,8 milliarder dollar og satt igjen med et underskudd, mot et plussresultat på 200 millioner dollar året før. Konsernsjef Brian Chesky uttalte tidligere i år at inntektene i 2020 vil bli halvparten av 2019.