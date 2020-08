Møgster-familien tapte milliarder på offshore

Møgster-familiens morselskap i konsernet, Laco, eier blant annet oppdrettsselskapene Austevoll Seafood og Lerøy Seafood, som bidro til en positiv utvikling i driftsåret 2019. Det holdt likevel ikke unna for et blodrødt resultat for Laco etter feilslåtte investeringer i offshorevirksomhet i fjor.

Over 5,5 milliarder kroner skiller Lacos driftsresultater i 2018 og 2019. Styret skriver i årsberetningen at «Konsernets driftsresultatet er sterkt preget av nedskrivninger av verdier knyttet til Laco sine aksjeinvesteringer i Dof, samt nedskrivninger av skipsverdier i Dof-konsernet, samlet på 4,2 milliarder kroner».

Den mislykkede offshoresatsingen påførte Møgster-familien et tap på 2,6 milliarder kroner i morselskapet, ifølge rapporten.

Kriserammede Dof

Laco eier 66,4 prosent i Møgster Mohn Offshore, som igjen er dominerende eier i børsnoterte Dof med nesten 49 prosent. Dof er et internasjonalt konsern som eier og driver offshore fartøyer, samt leverer offshoreservice og subseatjenester.

Styret, som i hovedsak består av Møgster-familiemedlemmer, er skuffet over fjorårets resultat, men fortsetter likevel satsingen i Dof: «Offshore-satsingen har vi ikke lykkes med, det beklager vi, men Laco vil fortsatt være engasjert i arbeidet med å gjenreise verdier innenfor dette området», heter det i rapporten.

Dof-aksjen har stupt gigantiske 80 prosent på Oslo Børs det seneste året etter milliardnedskrivningene, samt et valutatap på 2,5 milliarder kroner i fjor.

Svakere i fisk

Gjennom Austevoll-konsernet har Laco og Møgster-familien langt bedre resultater i oppdrettsnæringen. Konsernets sjømatvirksomhet styres gjennom Oslo Børs-noterte Austevoll Seafood som eier Lerøy Seafood, samt Austral Group, Foodcorp Chile, Br. Birkeland og det felleskontrollerte selskapet Pelagia Holding i Europa.

Austevoll Seafood oppnådde en omsetning på 23,3 milliarder kroner, og et driftsresultat på 4,3 milliarder i 2019.

Austevoll-konsernets resultat før skatt ble 2,8 milliarder kroner, som var langt svakere enn 5,2 milliarder i 2018.

«Det skyldes i hovedsak noe svakere inntjening fra havbruk og svakere inntjening i Austral i Peru, som følge av betydelig lavere råstoffvolum», skriver styret i årsberetningen.

Coronapreget 2020

Styret oppgir i rapporten at det ikke er tilfreds med konsernets prestasjoner innen havbruk i 2019. Et svakt år for fiskerivirksomheten etterfølges i år av coronapandemien som herjer globale markeder. I utsiktene for 2020 skriver likevel styret at Laco «er styrket i oppfatningen om at de tiltak som er iverksatt, og de investeringer som er gjennomført, vil gi en positiv utvikling gjennom økte volum og bedret konkurransekraft i årene som kommer».

Det er særlig investeringene i nye anlegg i Lerøy Seafood – som Lerøy Sjøtroll og Lerøy Aurora – som forventes å bidra til høyere produksjon og lavere kostnader i årene fremover.

For offshorevirksomheten ser 2020 katastrofalt ut. Styret skriver at effekten av coronapandemien og det dramatiske fallet i oljeprisen har resultert i utsettelser og kanselleringer av flere prosjekter og anbud for Dof:

«Et fortsatt svakt marked vil redusere inntjeningen ytterligere og øke likviditetsrisikoen for Dof-konsernet betydelig.» Coronakrisen rammer Dof-aksjen hardt – som så langt i år har stupt 61 prosent til 60 øre.