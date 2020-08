Danske Bank er gira på tank

Danske Bank Markets opprettholder et positivt syn på tanksektoren og gjentar samtidig en kjøpsanbefaling på Frontline-aksjen, ifølge en oppdatering fredag melder TDN Direkt.

Storbanken kutter likevel kursmålet på tankaksjen til 90 kroner, fra tidligere 95 kroner. Frontline har rast 33,0 prosent på børsen så langt i år, men er opp 4,35 prosent den siste måneden.

Danske Bank estimerer et utbytte på 0,7 dollar for kvartalet, men det kan bli høyere avhengig av guidingen for tredje kvartal.

«Basert på rapporter fra sammenlignbare selskaper, legges tredje kvartal opp til å være et decent kvartal til tross for at spotratene for øyeblikket er under press», skriver meglerhuset, som legger til at fjerde kvartal også kan bli sterkt hvis markedene normaliserer seg, melder TDN Direkt.