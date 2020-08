DN: Finansdepartementet har bestilt ny juridisk vurdering i Tangen-saken

Et eksternt advokatfirma er hentet inn for å vurdere hvilke muligheter departementet har. Det skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget, ifølge DN.

«Departementet har for å få belyst det juridiske rammeverket ytterligere, bedt et eksternt advokatfirma om å vurdere om overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland, herunder i avtaleforholdet mellom Norges Bank og Nicolai Tangen», står det i brevet.

Brevet skal etter planen oversendes til Stortinget tirsdag.