Elvestuen: Tangen-saken viser at vi må forsterke arbeidet mot skatteparadiser

ALVORLIG KRITIKK: Ola Elvestuen (V) sier kritikken Norges Bank har fått er alvorlig, men at stortingspolitikerne må være bevisst sin rolle når de skal konkludere i Tangen-saken. Foto: NTB Scanpix

Venstre-nestlederen, som også er partiets representant i finanskomiteen, opplyser til NTB at partiet vil diskutere kritikken representantskapet har rettet mot hovedstyret etter ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef tirsdag.

– Kritikken som representantskapet retter mot Norges Banks hovedstyre er alvorlig. Samtidig må vi være bevisst på hva som er Stortingets rolle. Vi hverken ansetter eller avsetter lederen av oljefondet, sier Elvestuen.

FrP har tatt til orde for å sende saken tilbake til representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, noe Kristelig Folkeparti har sluttet seg til. Samtidig har opposisjonen, ledet an av Arbeiderpartiet, konkludert med at Tangen ikke kan lede oljefondet så lenge han har eierinteresser i hedgefondet Ako.

– Denne saken viser at vi må forsterke arbeidet mot bruk av skatteparadiser. I høst kommer fondsmeldingen og da må vi peke fremover og sette forventninger til fondet. Venstre vil også styrke fondets grønne investeringer og innsatsen for klima og natur, sier Ola Elvestuen.