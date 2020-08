– Hvis historien gjentar seg når vi ny all-time high

– S&P 500-indeksen har i gjennomsnitt nådd ny all-time high 8 dager etter å ha stengt innen 1 prosent av rekorden, sier Sam Stovall, investeringssjef i analyseselskapet CFRA, ifølge MarketWatch.

Hele forrige uke flørtet indeksen, som inneholder de 500 største amerikanske selskapene, med ny rekord og var torsdag 0,4 prosent unna rekord ved stengetid.

Den nåværende rekorden ble satt 19. februar i år da indeksen endte på 3.393,52 poeng. Ved stengetid mandag viste indeksen 3.381,99 poeng, opp 0,27 prosent fra før helgen.

8 dager

Sam Stovall har analysert den historiske utviklingen til S&P 500-indeksen og funnet ut at det i gjennomsnitt tar 8 dager før indeksen har nådd all-time high etter å ha stengt innen 1 prosent av rekordnivået. Den lengste «venteperioden» var 21 dager under bear-markedet i 2000-2002 og en 20-dagers ventetid etter bear-markedet i 2007-2009.

– Hvis historien gjentar seg, og det er ingen garanti for det, så vil S&P 500 nå ny rekord innen slutten av august, sier Stovall.

Investeringssjefen er ikke redd for at aksjekursene har nådd taket enda, til tross for at markedet har hentet seg kraftig inn igjen siden mars. Samtidig advarer han investorene om at de «bør være forberedt på en viss gevinst-topp».