Bekymret Fed sendte de ledende indeksene på Wall Street nedover

Referater fra et rentemøte i den amerikanske sentralbanken viser bekymring for en fortsettelse av coronakrisens innvirkning på den amerikanske økonomien. Det skriver CNBC.

Møtet ble holdt den 28. og 29. juli, der det ifølge nyhetsbyrået ble avgjort å beholde de kortsiktige rentene nærme null-nivåer grunnet at økonomien sliter med å bedres etter pandemiens drastiske innvirkning.

Deltakere på møtet «var enige at den pågående helsekrisen ville ha en betydelig innvirkning på den økonomiske aktiviteten, sysselsetting, og inflasjon på kort sikt og det var en betydelig risiko for den økonomiske utsikten på mellomlang sikt». Det heter det i artikkelen i CNBC.

Til tross for at sentralbanksjef, Jerome Powell, og andre representanter for den amerikanske sentralbanken hevder at banker og finansielle institusjoner generelt sett er i god stand, uttrykte deltakere på møtet bekymring over hvordan dette ville endre seg dersom spredningen av viruset fortsetter.

Etter nyhetene om sentralbankens bekymringer har de ledende indeksene på Wall Street gitt slipp på dagens tidligere stigning.