Tidligere oljefondssjef: Umulig å innfri kravene til representantskapet

Kjær var oljefondssjef fra 1997 til 2007. Han var med på å bygge opp oljefondet og utforme det etiske regelverket.

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen har fortsatt eierandeler i hedgefondet Ako Capital. Representantskapet, som er sentralbankens tilsynsorgan, mener at det kan føre til interessekonflikter.

Det er en nyanseforskjell i hvordan representantskapet og hovedstyret i Norges Bank omtaler risikoen for interessekonflikt rundt ansettelsen av Tangen, påpeker Kjær. Representantskapet mener at risikoen for interessekonflikt må elimineres . Hovedstyret sier ansettelsesavtalen etter alle praktiske formål eliminerer risikoen for interessekonflikt.

Denne hårfine forskjellen er vesentlig, mener Kjær.

– Du kan aldri eliminere risikoen for interessekonflikter. Det kan alltid være mulige interessekonflikter, sier Kjær.

Politisk styring

Dersom han hadde vært sentralbanksjef Øystein Olsen, sier Kjær at han ville vurdert å gå av dersom Stortinget stiller krav om endringer.

– Jeg ville ligget helt rolig, jeg ville ikke sagt et ord om hva jeg tenker. Men hvis dette ender med at den beslutningen jeg og hele styret står bak, ikke får støtte [ …] da ville jeg bare tatt min hatt og gått, sier Kjær.

Ifølge Kjær handler det om hvor stor politisk innblanding det skal være i den løpende forvaltningen av oljefondet.

– Det skal være politisk styrt, men de løpende beslutninger må tas av profesjonelle, mener Kjær.

Ingen ny juridisk vurdering torsdag

Torsdag var det ventet en ny juridisk vurdering av handlingsrommet til finansminister Jan Tore Sanner (H) overfor Norges Bank.

Justisdepartementets lovavdeling skulle komme med sin juridiske vurdering, men den har ikke kommet sent torsdag kveld.

Det private advokatselskapet Arntzen de Besche slo tirsdag fast i sin juridiske vurdering at Finansdepartementet ikke har instruksjonsmyndighet overfor Norges Bank i ansettelsen av ny oljefondssjef.

Finanskomiteen skal levere en innstilling senest klokken 13 fredag. Planen er å levere en innstilling med bredest mulig enighet blant alle partiene på Stortinget, ifølge komitéleder Mudassar Kapur (H).

De fleste partiene på Stortinget mener det er grunn til å rette kritikk mot ansettelsesprosessen av ny oljefondssjef og interessekonflikten mellom oljefondet og Tangens eierandeler i Ako Capital.

