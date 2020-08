Sanner innkaller Olsen til møte allerede fredag

SANNER-INNKALLING: Sentralbanksjef Øystein Olsen blir innkalt til et møte hos finansminister Jan Tore Sanner (H) når innstillingen fra Stortingets finanskomité er klar. Foto: Are Haram

Det bekrefter Finansdepartementet overfor NTB.

Departementet vil innkalle hovedstyret i Norges Bank til et møte.

Sanner har allerede varslet at han vil ta initiativ til et møte med Olsen etter at innstillingen fra Stortingets finanskomité foreligger, men tidspunktet for møtet vil avhenge av når innstillingen kommer.