Wall Street: Blandet åpning i fredagshandelen

Etter fem minutters handel peker pilene begge veier på Wall Street.

Dow Jones faller 0,1 prosent til 27.718,80, Nasdaq er opp mindre enn 0,1 prosent til 11.265,12, mens den bredere S&P 500-indeksen går tilbake 0,1 prosent til 3.382,95.

Det skjer etter at alle tre endte med oppgang på torsdag, tross rød start på dagen som følge av skuffende jobbtall.

Fall ventet

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet at de amerikanske indeksene ville åpne lavere, etter dempet utvikling blant de europeiske aksjemarkedene.

En halvtimes tid før åpning i USA ble terminkontraktene ved Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq handlet ned mellom 0,2 og 0,4 prosent, ifølge nyhetstjenesten.

Deere og coronavaksine

Deere & Co var opp 4,5 prosent i førhandelen etter sine kvartalstall. Etter kort tids ordinær handel er aksjen i pluss 4,6 prosent.

Ifølge TDN Direkt var Pfizer og BioNTech opp i førhandelen etter at de publiserte nye data for en eksperimentell coronavaksine og at de gjentok at de er i rute for å søke regulatorisk gjennomgang i oktober. Pfizer ble indikert 1,1 prosent høyere, mens BioNTech steg 5,5 prosent. Aksjene stiger henholdsvis 0,1 og 9,3 prosent fra start.

Apple og Tesla

Apple passerte torsdag en markedsverdi på 2.000 milliarder dollar. Aksjen steg da 2,2 prosent til 473,10 dollar. Fredag er den opp nye 1,6 prosent, til 480,75 poeng.

Tesla hoppet 6,6 prosent til ny all-time high på 2.001,80 dollar torsdag. Elbilprodusenten endte dermed over 2.000 dollar for første gang.

Fredag var det ventet ny oppgang: I førhandelen var aksjen opp 1,6 prosent. Etter få minutter var aksjen opp 3,9 prosent til 2.080 dollar.