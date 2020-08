Ingen avklaring om Tangen-saken fredag - møte i Norges Bank mandag

Etter et krisemøte mellom Jan Tore Sanner (H) og sentralbanksjef Øystein Olsen møtte de to pressen fredag kveld. Der understreket Sanner alvoret i saken.

– Dette er en alvorlig sak. En sak som påvirker omdømmet og den allmenne tilliten til Norges Bank, sa Sanner på pressekonferansen.

Olsen opplyste at Tangen vil være til stede på et møte i hovedstyret i Norges Bank mandag ettermiddag. Der skal de drøfte ansettelsen av Tangen og hvilket handlingsrom de har for å finne en løsning.

– Vi har hatt dialog med Tangen underveis, også helt nylig med tanke på at vi skal ha en drøfting med ham kommende mandag, sa Olsen, som svarte klart og tydelig nei på spørsmål om han hadde vurdert å trekke seg som sentralbanksjef.

Norges Bank må finne en løsning

Olsen understreker at Norges Bank ønsker å bidra til å finne en løsning som sikrer stabile rammevilkår, tillit og omdømmet til oljefondet.

Hovedstyret i Norges Bank har ansvaret for å finne en god løsning, men det er riktig og viktig at finansministeren har dialog med hovedstyret om saken slik situasjonen er nå, sier Sanner.

– Jeg håper at hovedstyret kan finne en løsning på den situasjonen vi er i nå, som sikrer en god oppfølging av Stortingets forventninger, sier Sanner.

Stortinget: Kan ikke ha eierskap

Stortingets finanskomité slo tidligere på dagen fast at ny leder for oljefondet ikke kan ha eierskap eller interesser som kan svekke tilliten og omdømmet til Norges Bank i sin innstilling.

Finanskomiteen slutter i all hovedsak opp om den knallharde kritikken fra representantskapet knyttet til Tangen-ansettelsen.

– Alle partier står samlet bak denne innstillingen, og det understreker alvoret i situasjonen, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Stortinget kan hverken ansette eller avsette oljefondssjefer, men en samlet finanskomité mener de etiske prinsippene i Norges Bank må ligge til grunn for alle ansatte, og konkluderer i likhet med representantskapet at dette ikke er tilfelle i dag, sier Ap-lederen.

– Handlingsrom

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) sier han er glad for at komiteens innstilling blir med inn i Sanners dialog med hovedstyret i Norges Bank.

– Det som har vært viktig for oss, er at vi gjennom dette nå ikke tar bort handlingsrommet som er nødvendig for en statsråd og et hovedstyre å ha i henhold til de lover og regler som gjelder, sier han.

Kapur understreker at Stortinget ikke kan diktere den endelige løsningen som det nå skal jobbes med.

– Vår saksbehandling stopper her, sier han.

– Alvorlig konklusjon

Støre understreker at det for Arbeiderpartiet har vært viktig at en samlet komité understreker at oljefondets internasjonale arbeid med skatt og åpenhet ikke skal kunne svekkes.

– Komiteen har gått grundig inn i denne saken, og vi legger en alvorlig konklusjon på bordet i dag. Nå er det opp til finansministeren å følge dette opp overfor Norges Bank. Denne prosessen har vart for lenge allerede, og det er viktig at den nå kommer til en konklusjon, sier Støre.

– Dette handler om tilliten til en av våre viktigste institusjoner. Det handler om at vi må være sikre på at det er interessene til det norske folk som avgjør hvilke investeringer oljefondet gjør, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik, som er saksordfører.

Faren for interessekonflikt

Ansettelsen av hedgefondforvalteren Nicolai Tangen har den siste tiden vært gjenstand for intens politisk oppmerksomhet etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Kontrollorganet har slått fast at risikoen for interessekonflikter knyttet til Tangen ikke har vært ryddet av veien.

Norges Bank har derimot sagt at denne risikoen for «alle praktiske formål» er eliminert.

Formelt er det Norges Bank som har ansvaret for å ansette ny sjef for den norske oljeformuen. Men spørsmålet om Sanners mulighet til å instruere Norges Bank i saken har stått sentralt.

Fredag slo lovavdelingen i Justisdepartementet fast at Sanner antagelig har mulighet til å gi sentralbanken «generelle instrukser», også i konkrete ansettelsesprosesser.

Tangen tiltrer etter planen som ny sjef for den norske oljeformuen 1. september.