Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea frykter markedet er for optimistisk

SPESIELT: Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea mener det har vært et spesielt aksjeår og frykter det er priset inn for mye optimisme.

SPESIELT: Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea mener det har vært et spesielt aksjeår og frykter det er priset inn for mye optimisme. Foto: Vidar Ruud

Den brede aksjeindeksen S&P 500 noterte denne uken ny bestenotering og siden bunnoteringen 23. mars er indeksen opp 51 prosent.

«Coronafallet virker dermed å være historie. En kan imidlertid spørre om markedet er blitt for optimistisk, i alle fall i det korte bildet: Når forventningene er høye er det lettere å bli skuffet», skriver sjefstrateg Erik Bruce og seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea.

Duoen trekker frem at det har vært et spesielt aksjeår, hvor begynnelsen av året var preget av forventninger til et oppsving i den globale industrisektoren etter at USA og Kina kom til foreløpig enighet i handelskrigen.

«Optimismen forsvant imidlertid for utover vinteren i takt med at coronaviruset, og tilhørende tiltak for å begrense smitten, bredt om seg. Det påfølgende fallet i aksjemarkedet var historisk raskt og i løpet av en måned var det amerikanske markedet ned litt over 30 prosent», skriver Nordea.

Drahjelp

Oppgangen i markedet har fått fotfeste gjennom sommeren, med vaksinehåp, bedre makrotall enn fryktet, og ikke minst mengder av penge- og finanspolitisk stimulans.

«Den er likevel skjev – både på tvers av sektorer og regioner. Det amerikanske markedet har gått langt bedre enn det europeiske markedet, der MSCI Europe er 16 prosent under toppen før corona. Utviklingen i det amerikanske markedet handler i stor grad om noen få selskaper knyttet til de såkalte FANG-aksjene, som siden bunnen er opp 85 prosent», skriver strategene.

Nordea mener oppgangen i aksjemarkedet og sterke nøkkeltall kan føre til en fare for at det hele oppfattes som litt for «rosenrødt».

«Nå er overraskelsesindeksene svært høye. Forventningene fremover har dermed blitt justert opp. Risikoen er dermed at nøkkeltallene skal skuffe fremover – ikke nødvendigvis som følge av svake nøkkeltall, men på grunn av høye forventninger. Dette utgjør en kortsiktig risiko i aksjemarkedet».

I nyhetsbrevet skriver Bruce og Bernhardsen at en bedret selskapsinntjening vil være avgjørende fremover.

«Vi tror vi er inne i et syklisk oppsving og sammen med svært lave renter vil det gi støtte til aksjemarkedet».