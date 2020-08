Dr. Doom: – Markedet reflekterer ikke risikoen

– Folk er aktive i aksjemarkedet til tross for høy risiko, men det er ikke fordi inntjeningstallene er så gode. Det er fordi man har fem store tech-selskaper innenfor S&P 500 som gjør det bra. Resten av selskapene gjør det ikke like bra, sier Nouriel Roubini, professor ved New York University's Stern School of Business, også kjent som «Dr. Doom», til Bloomberg.

Han mener oppturen på Wall Street ikke er drevet av en reell gjeninnhenting i økonomien.

– Det som er bra for Wall Street, er dårlig for «Main Street». Fordi Wall Street representerer store selskaper, store tech-selskaper og store banker, mens «Main Street» representerer arbeidere, husholdninger og små til mellomstore bedrifter, sier Roubini.

Han peker på at man per i dag vet at hundretusen små butikker og forretninger vil gå konkurs, samtidig som markedsverdien av store selskaper stiger.

– Når vanlig folk får mindre å forbruke, vil dette igjen påvirke inntektene til de større selskapene, som vil ta skade av det litt lenger frem, sier Roubini.

