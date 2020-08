Fullstappet norsk makro, forbedring i USA og nedgang i Europa

«Bedriftssentimentet i Europa falt tilbake igjen i august og antyder at den økonomiske gjeninnhentingen har sakket farten over sommeren», skriver Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten mandag.

Det samlede økonomiske sentimentet gikk tilbake til en indeksverdi på 51,6 i august, mot 64,9 i juli, og det var særlig tjenestesektorene som trakk ned.

Tyskland har klart seg relativt godt, spesielt innenfor industrien som rapporterer gode tall, til tross for at bedriftene i eurosonen meldte om at de fortsatt kvittet seg med arbeidskraft i august.

«Gitt at europeiske myndigheter i mange områder har sett seg nødt til å stramme inn på smittevernstiltakene den siste tiden, er det trolig å vente at dette vil fortsette å dempe gjeninnhentingen de nærmeste månedene», står det i rapporten.

Bedring i USA

I USA peker pilene for bedriftssentimentet i motsatt retning og fortsatte forbedringen i august, ifølge PMI-undersøkelsene.

«Både innenfor industrien og tjenestesektorene rapporterte bedriftene om en markert bedring i aktiviteten i august. I tjenestesektoren, som har slitt med fallende omsetning siden starten av året, registrerte selskapene en oppgang i aktivitet for første gang i år. Og i industrien meldte selskapene om den sterkeste produksjonsveksten siden starten av 2019», skriver Handelsbanken i rapporten.

Samlet steg økonomisk sentiment til en indeksverdi på 54,7 i august, opp fra 50,3 i juli ifølge PMI-undersøkelsen.

Denne uken er det også duket for republikanernes partikongress og ikke minst starter Federal Reserves pengepolitiske konferanse i Jackson Hole på torsdag. Denne konferansen har gjerne vært arena for nye, interessante økonomiske analyser og til tider også pengepolitiske signaler.

Fullspekket norsk makrokalender

Den norske makrokalenderen er fyldig denne uken og inneholder blant annet: