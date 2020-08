Soleklar vinner i «NM i fondssparing»

Verdipapirfondenes Forening har sjekket hvilket fylke som er best på fondssparing. Rogalendingene kaprer en soleklar førsteplass foran Oslo, mens Nordland er på bunn i «NM i fondssparing», viser VFFs oversikt.

Rogalendingene hadde i snitt plassert 65.809 kroner i aksjefond pr. person i fjor. Det er nesten dobbelt så mye som gjennomsnittet på landsbasis på 37.867 kroner.

– Undersøkelsen viser at det er store regionale forskjeller i hvor mye penger nordmenn har plassert i aksjefond. Rogalendinger har alltid vært gode på fondssparing og har kommet på topplisten hver gang vi har gjennomført denne og lignende statistikker, sier adm. direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen.

Bernt S. Zakariassen, adm. direktør i Verdipapirfondenes Forening. Foto: Verdipapirfondenes Forening

Han tror årsaken er sammensatt:

– Mange i oljefylket Rogaland har tjent gode penger gjennom petroleumsvirksomhet og innbyggerne har derfor lenge hatt en tradisjon for å sette sparepengene i aksjer og fond. Skagenfondene og deres suksesshistorie kan nok også ha bidratt til å øke interessen for fondsparing lokalt, samtidig som enkeltpersoner med stor formue bidrar til å dra opp snittet for fylket, sier Zakariassen.

Tallene er levert av Statistisk sentralbyrå for VFF og tar utgangspunkt i ligningstallene fra 2018. Statistikken viser derfor oversikt over «gamle» kommuner og fylkesnavn, før fylkes- og kommunesammenslåingene i 2020.

Verdipapirfondenes Forenings liste over «NM i fondssparing». Foto: Verdipapirfondenes Forening

Rogalandskommuner og menn på topp

Kommunene Suldal, Stavanger og Rennesøy (sistnevnte er nå en del av Stavanger kommune) troner øverst på listen over enkeltkommunene som sparer mest.

I Suldal har hver innbygger i snitt plassert 100.211 kroner i aksjefond. Hele åtte av de ti topp-kommunene i landet er Rogalands-kommuner.

Det er menn som sparer mest i aksjefond, faktisk sparer menn i snitt over dobbelt så mye som kvinner på landsbasis. Menn har i snitt plassert 51.399 kroner i aksjefond, mot kvinners 24.120 kroner.