Hvor høyt kan Tesla-kursen gå? 3.500 dollar mener analytiker

Tesla-aksjen setter stadig nye rekorder. Aksjekursen har steget smått utrolige 390,04 prosent så langt i år, og bikket den magiske 2.000 dollar-grensen på torsdag. Bare den siste uken har aksjen lagt på seg 24,19 prosent.

Et team av Wedbush-analytikere, anført av Dan Ives, mener at himmelferden vil fortsette helt til aksjekursen når 3.500 dollar.

«Et kinesisk elbilmarked i stadig forbedring og priskutt skaper en «perfekt etterspørselsstorm» for Tesla», mener Ives og teamet hans, melder MarketWatch mandag.

«Vi tror at veksten i det kinesiske markedet er verdt minst 400 dollar pr. aksje i et bull-case for Tesla, da etterspørselen er ventet å øke betraktelig de neste 12 til 18 månedene», sier Ives videre. Han legger også til at det trolig vil komme positive batterinyheter fra Tesla i løpet av september.

Ives og analytikerteamet har åpenbart solid tro på elbilprodusenten og oppjusterer bull-caset med over 1.000 dollar, fra 2.500 til 3.500 dollar, inn mot 2025/ 2026.

Tesla opplyste nylig at det skal foreta en 5 til 1 aksjesplitt. Oppdelingen endrer ikke hvor mye den elektriske bilprodusenten er verdt, men reduserer automatisk prisen på aksjene med 80 prosent når splittingen er ferdig 31. august.