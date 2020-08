Konsernsjefer dumper aksjer for flere hundre milliarder

USA har gjort det mange så på som umulig: Å sette nye rekorder på børs under en av historiens verste økonomiske perioder.

Det er likevel flere faresignaler som gjør at analytikere og eksperter er betenkte når det gjelder hvor bærekraftig børsrallyet er. Henger det på greip at S&P 500 er opp 51 prosent siden laveste punkt da coronaviruset slo til i mars?

Flere og flere konsernsjefer, store investorer og andre lederskikkelser i selskaper, ser ut til å selge aksjer og redusere eksponeringen i aksjemarkedet, noe som kan tyde på uro.

Dumper aksjer

Innsideaksjonærer har i USA dumpet aksjer for mer enn 50 milliarder dollar, eller 550 milliarder kroner, siden starten av mai, ifølge tall fra TrimTabs Investment Research.

August er på vei til å bli den tredje måneden der innsidesalgene overstiger 15 milliarder dollar, eller 135 milliarder kroner.

Vi må helt tilbake til 2006 for å se lignende tall.

Det at innsidere selger aksjer i så stort kvanta som tallene viser, kan være et faresignal for markedet som et hele.

Innsidere har, ganske selvsagt, tilgang på mer informasjon om den faktiske tilstanden til selskapet enn det den gjengse investor har. Hvis de er sikre på markedssituasjonen ville de ikke ha solgt nå, men likevel er det flere og flere som selger tross nye rekorder på børsene.

– Hvis du er en leder og du ser et utfordrende økonomisk miljø får du en gave med denne oppblomstringen i markedet. Innsidere ser tydeligvis dette som en mulighet til å utøve opsjoner, sier Peter Boockvar, sjefinvestor i Bleakley Advisory Group, til CNN.

Markedet bryr seg ikke

Ingen kunne forutsi hvor raskt markedet skulle hente seg inn igjen etter coronakrisen. Millioner på millioner av arbeidsløse og tusenvis av konkurser pekte heller den andre veien.

Likevel fortsetter indeksene opp, opp og opp.

– Innsiderne ser muligens på aksjene og sier «markedet er langt forut for seg selv», sier Marc Chaikin i analyseselskapet Chaikin Analytics, til CNN.

– Markedet bryr seg ikke. Det er et Fed-påvirket, likviditetsdrevet marked. Pengene har ikke noe sted å gå.

Chaikin selv er bull på biotekgigant Regeneron og chip-produsent Nvidia. Begge aksjene har skutt i taket hittil i år, men innsidere selger tungt.

Ukjent hvorfor

Det skal likevel merkes at innsidere plikter å melde fra at de selger eller kjøper aksjer i eget selskap, men ikke hvorfor.

Det er derfor ikke klart hvorfor innsidere selger tungt unna – det kan hende de trenger egenkapital for å kjøpe et nytt hus.

– Det kan hende de prøver å ordne sin egen personlige økonomi. Dette er mennesker som tar økonomiske avgjørelser, understreker Nicholas Colas i DataTrek Research.

Colas nevner også til CNN at det kan hende innsiderne dumper aksjer i eget selskap for å ha kontanter i bakhånd i tilfelle de blir sagt opp på grunn av en ny runde med smitte, eller noe annet uforutsett skulle skje.