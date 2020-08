Folketrygdfondet utnyttet børsfallet

Statens pensjonsfond Norge (SPN) hadde en avkastning på 8,3 prosent, svarende til 19,6 milliarder kroner, i 2. kvartal.

– Vi har utnyttet bevegelser i markedet til å øke risikoen i porteføljen gjennom krisen, sier adm. direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet, som forvalter SPN.

– I forbindelse med markedsfallet i kjølvannet av Covid-19-utbruddet har SPN kjøpt seg opp i aksjemarkedet tilsvarende 7,6 milliarder kroner. Dette utgjør 3,2 prosent av kapitalen. Vi utnyttet også store bevegelser i kredittmarkedet til å øke risikoen i SPNs renteportefølje. Det fikk vi god uttelling for i 2. kvartal.

Avkastningen på 8,3 prosent i kvartalet var 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Avkastningen i aksjer på 11,6 prosent var 0,6 prosentpoeng dårligere enn referanseindeksen for aksjer, mens avkastningen i renter på 3,5 prosent var 1,8 prosentpoeng bedre enn sin referanseindeks.

Ved utgangen av kvartalet hadde SPN en kapital på 257 milliarder kroner. Hittil i år er avkastningen minus 4,4 prosent, svarende til en meravkastning på 0,3 prosentpoeng. I første kvartal tapte SPN 31,5 milliarder kroner.

3,7 mrd. i Statens obligasjonsfond

Siden 27. mars har Folketrygdfondet hatt ansvaret for det gjenopprettede Statens obligasjonsfond, som ble vekket til live for å bidra til at markedet fungerer også under coronakrisen. Første investering ble gjort samme dag, mindre enn to uker etter at tiltaket ble kunngjort av regjeringen.

Ved utgangen av 2. kvartal utgjorde kapitalen i fondet 3,7 milliarder kroner fordelt på 44 obligasjonslån. Rammen