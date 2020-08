Spår globalt utbytteras - forventer tosifret nedgang i 2020

De globale utbyttene lider hardt under coronakrisen og utbetalingene var på det laveste kvartalsvise nivået siden finanskrisen. Utbetalingene falt 22 prosent, til 382 milliarder dollar i andre kvartal, ifølge Janus Henderson-indeksen, som ble publisert mandag. Det er det verste fallet siden indeksen ble lansert for første gang i 2009.

I et best-case-scenario forventer Janus Henderson at de globale utbyttene vil rase 19 prosent i år, og ende på 1,18 billioner dollar. I verste fall kan utbetalingene rase med 25 prosent, tilsvarende 1,10 billioner dollar.

«Til tross for kuttene vi har sett så langt, så forventer vi at utbyttene fortsatt vil overstige én billion dollar i år og neste år», uttaler Jane Shoemake, investeringsdirektør for globale aksjemarkeder i Janus Henderson, i en rapport.

Fall i alle regioner, unntatt i Nord-Amerika

Utbyttene falt i alle regioner i verden, bortsett fra i Nord-Amerika, der kanadiske selskaper viste spesielt stor motstandskraft og utbyttene steg med 4,1 prosent. Canada er dermed ett av to land der utbyttene økte.

Kun 10 prosent av de amerikanske selskapene kuttet i utbetalingene, og et stort flertall valgte å kjøpe tilbake aksjer fra aksjonærene for til sammen 700 milliarder dollar, ifølge estimater fra Goldman Sachs.

Nestlé, Rio Tinto og China Mobile var de tre selskapene som var mest rause med utbytte, mens Microsoft utbetalte sjette størst utbytte etterfulgt av AT&T på syvendeplass, ifølge rapporten.

Rapporten bemerker også at amerikanske selskaper utbetaler utbytte i fire like store avdrag fra fjerde kvartal, noe som betyr at investorer mest sannsynlig vil se effekten av pandemien på utbytte nær slutten av året.

Europa og Storbritannia hadde størst nedgang i utbytte på henholdsvis 45 og 54 prosent. Shoemake påpeker samtidig at de fleste europeiske selskapene betaler utbytte én gang i året i andre kvartal, så en kansellering av utbetalingene vil slå hardt ut på totalen for året.