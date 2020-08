Hjerneflukt fra skandaleselskap

Et teknologiteam på seks mann fra Wirecard, det tyske betalingsselskapet som plutselig «manglet» 20 milliarder kroner i sommer, slutter i bedriften og begynner i en ny digital innovasjonsenhet som blir satt opp av teknologikonsernet finleap. finleap er en uavhengig fintech-entreprenør, og driver for tiden 11 startups innen bank, forsikring og kapitalforvaltning.

Wirecard-teamet vil jobbe med bedriftsinnovasjon og virksomhetssatsing, samt støtte selskapene i deres digitale transformasjon, skriver nyhetsbyrået Reuters. Overgangen kommer under en måned før konkursbehandlingen av Wirecard, noe man forventer at vil føre til at flere vil miste jobbene sine.

Wirecard begjærte seg konkurs 25. juni etter å ha innrømmet at 1,9 milliarder euro som selskapet skulle ha på bok, mest sannsynlig ikke eksisterte. Tidliger adm. direkør Markus Braun, samt andre toppsjefer i selskapet, er blitt arrestert med mistanke om svindel for opptil 3,2 milliarder euro. Tidligere driftsdirektør Jan Marsalek er fortsatt på flukt.