Konsernsjefen hos B2Holding, Erik J. Johnsen, har overført 1.910.000 aksjer. Aksjene overføres fra Pine AS til Erling Johnsen AS fra 20. august. Overføringen kommer som en forenklet fusjon mellom Pine AS og Erling Johnsen AS. Begge selskapene er heleid av Erik J. Johnsen.

Etter fusjonen sitter Erik J. Johnsen og nærstående parter på 1.910.000 aksjer i B2Holding.