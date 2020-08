Dollarindeksen, en indeks over verdien av den amerikanske dollaren i forhold til en kurv med utenlandske valutaer, økte med 0,16 prosent til 93,11 etter at ferske tall om USAs forbrukertillit falt til det laveste nivået på mer enn seks år tirsdag, melder Reuters.

Dollar og euro handles foreløpig forsiktig onsdag mens investorene avventer resultatet av talen til Federal Reserve styrelederen Jerome Powell. Han skal holde en tale om temaet «Navigating the Decade Ahead:Implications for Monetary Policy» fra Jackson Hole, 15.10 norsk tid.

Det er på forhånd ventet at Powell kan komme til å endre holdningen til inflasjonsnivået og lansere nye grep for å bedre den amerikanske økonomien.

– Kan bli heftig

«Powell kan komme til å slippe noen saftige nyheter, eller så vil dollaren handles høyere i noen uker fremover», skriver Stephen Innes, sjef for global markedsstrategi i AxiCorp, i et morgennotat, melder Reuters.

«Jeg ville aldri veddet mot FED når det kommer til eventuelle lettelsesløfter», legger han til.

Klokken 14.00 norsk tid kommer det amerikanske tall for ordrer på varige goder, og analytikerne venter at varebestillingene har avtatt i juli.

«Dårligere tall enn forventet vil vekke FED, mens bedre tall enn forventet vil være bra for investorene, men gå for døve ører hos FED. Økonomien trenger vedvarende støtte for å kunne oppnå gode resultater», sier Ipek Ozkardeskaya, senioranalytiker i Swissquote Bank, til kundene sine.

Dollaren svekker seg svakt mot euro og norske kroner onsdag. En euro koster i skrivende stund 1,18 dollar, mens en dollar koster 8,95 norske kroner.