Solon Eiendom leverte skuffende tall for 2. kvartal onsdag. Driftsinntektene kom inn på 298 millioner kroner, mot 457 millioner kroner i samme periode i fjor, og selskapet peker på færre overleverte enheter som årsaken til nedgangen.

Meglerhuset Pareto Securities påpeker at IFRS-marginene for andre kvartal, som i første kvartal, var svakere enn antatt, men fokuset bør rettes mot 4. kvartal.

«Selv om vi er skuffet over tallene for 2. kvartal, så ligger det bak oss, og vi finner støtte i estimatene for marginene fremover», skriver Pareto i en aksjeanalyse i etterkant av publiseringen av kvartalstallene.

«Vi mener at selskapet er en kjøpskandidat og vi fokuserer på den raske fullføringen av det første trinnet i Magasinparken-prosjektet i 4. kvartal. Dermed gir vi Solon en kjøpsanbefaling med kursmål på 34 kroner», står det i analysen.

Ser betydelig vekstpotensial

Christopher Mo Dege, analytiker i Pareto Securities mener Solon Eiendom har betydelig vekstpotensial og ser oppside i aksjen.

– Solon er et selskap med betydelig vekstpotensial, og tilsvarende oppside-potensial utover kursmålet vårt på 34 kroner, hvis de når sine egne ambisjoner i løpet av de neste 4-5 årene, sier Dege.

Christopher Mo Dege, analytiker i Pareto Securities. Foto: Pareto Securities

– På kort sikt innebærer det at den operasjonelle risikoen til selskapet er høyere enn hos sine børsnoterte konkurrenter (Selvaag, JM), men vi mener at dette er mer en priset inn i aksjen og at selskapet bør være en interessant kandidat for investorer som er villig til å ta på seg den risikoen det innebærer å investere i et vekst-case, fortsetter han.

Solon Eiendom-aksjen er ned 0,67 prosent i skrivende stund til 29,80 kroner. Så langt i år har aksjen falt 26,60 prosent.