Her er tipsene for å sikre porteføljen

Det er stor spenning på verdens børser globalt og volatilitet i aksjemarkedet er høy på grunn av usikkerheten rundt de makroøkonomiske forholdene. Nylig uttalte sjeføkonomen Erik Nielsen, for den italienske storbanken UniCredit, at «det har aldri vært så mye usikkerhet. Vi er fullstendig blinde». Nielsen mener at han ikke har sett et så urolig marked i sine 30 år som økonom.

Det er spesielt fem større utfordringer i markedet per dags dato, ifølge analytikere til CNBC:

Markedet virker som det er sterkt bullish og at de fleste gode nyhetene allerede er priset inn. Dermed er det færre investorer med penger for å jage aksjekursene oppover. Det er også verdt å merke seg at antallet amerikanske investorer som shorter aksjer har gått ned. Vickers Insider Weekly har analysert eierskapet til store markedsinnsidere og funnet ut at et høyt antall sitter stille i båten. «Dette forteller oss at innsidere ikke lenger mener sykliske aksjer er billige», ifølge Vickers. Forholdet mellom pris og inntjening på S&P 500-indeksen nådde 22,3 21. august, opp fra 12,9 i slutten av mars, påpeker Ed Yardeni fra Yardeni Research. Det er det høyeste nivået de siste 15 årene. Yardeni spår at den V-formede utviklingen vil fortsette gjennom september og deretter utvikle seg mot en Nike-swoosh. Deltagelsen i rallyet har avtatt. Både S&P 500 og Nasdaq har satt rekorder den siste tiden, men færre aksjer har deltatt i oppturen. På S&P 500-indeksen var rundt 200 aksjer opp, mens 300 aksjer var ned den 21. august, og på Nasdaq var dobbelt så mange aksjer ned i forhold til de som var opp. To problem-måneder ligger foran oss. Historisk sett er markedet på sitt laveste nivå i starten av oktober, mens markedet er notorisk volatilt i september.

For å takle markedsutfordringene fremover trekkes også frem fem steg for å sikre porteføljen: