Kistefos hentet én milliard

FIKK INN PENGER: Kistefos-konsernet til investor Christen Sveaas. Foto: Per Martin Norli

Onsdag, samme dag som Christen Sveaas' Kistefos-konsern la frem tall for første halvår, startet meglerhusene ABG Sundal Collier og Arctic Securities å undersøke mulighetene for utstedelse av et nytt fireårig usikret obligasjonslån.

Rett før kl. 18 fredag var bøkene lukket og én milliard friske kroner på plass.

Nettoprovenyet skal brukes til refinansiering av eksisterende gjeld og til generelle selskapsformål.

Lånet får en kupongrente på 3 måneders Nibor pluss et påslag på 5,75 prosent.