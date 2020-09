Børsdirektør Øivind Amundsen: – Et av de beste noteringsårene noensinne

Merkur Market var lenge en flopp, og markedsplassen hadde et elendig rykte med skandaleselskaper som Oxxy, Sino Agro og WR Entertainment.

Over fire år etter at Merkur Market ble lansert er virkeligheten snudd på hodet. Godt omdømme, enkle registereringskrav og hurtig opptaksprosess, gjør at kvalitetsselskaper strømmer til markedsplassen som aldri før. Fredag var det emballasjeselskapet BEWis tur å ringe i børsbjellen.

Så langt i år er det blitt notert 18 nye selskaper på Oslo Børs, hvorav 14 er blitt notert på Merkur Market. Det betyr at vi allerede har passert fjoråret, da det ble børsnotert 15 selskaper.

Fortsetter utviklingen er det svært sannsynlig at 2020 blir det beste noteringsåret siden 2007.

Hentet 9,4 mrd.

Nå er det til sammen 254 selskaper med aksjer notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market. Vi må tilbake til 2008 for å finne et høyere antall børsnoterte selskaper.

– Vi ligger an til å få et de beste noteringsårene noensinne på Oslo Børs. Da pandemialarmen gikk, var det ikke mange som spådde rekordaktiviteten i førstehåndsmarkedet vi har sett siden april, sier børsdirektør Øivind Amundsen.

Årets nykommere Selskap Markedsverdi første dag (mill. kr) Aker BioMarine 9.170 Pexip Holding 8.662 BW Energy Limited 5.658 Aker Carbon Capture 2.859 BEWi 2.850 Mercell Holding 2.390 Quantafuel 2.289 Aker Offshore Wind Holding 2.087 Andfjord Salmon 1.992 Ice Fish Farm 1.976 Northern Ocean 1.665 Sikri Holding 1.327 EXACT Therapeutics 954 Cloudberry Clean Energy 575 Instabank 499 ELOP 369 ayfie Group 276 Romsdal Sparebank 216 Totalt 45.815

Årets børsnykommere har hentet hele 9,4 milliarder kroner i ny egenkapital gjennom aksjeemisjoner.

– Børsen er den viktigste kilden til egenkapital for norsk næringsliv. De siste månedene ser vi at selskapene på Oslo Børs har hentet ny kapital som aldri før, trass i koronakrise og den rådende økonomiske usikkerheten, sier Amundsen.