Den amerikanske S&P 500-indeksen er på vei mot beste august siden 1986, og er opp 8,58 prosent så langt i år. Det bekymrer markedsstrategen i National Securites Art, Art Hogan, som mener indeksen vil få trøbbel fremover, og baserer utspillet på en rekke tekniske analyser, melder MarketWatch.

«Hvis du sitter long i S&P 500-indeksen nå, så er det bare å sitte rolig i båten. Hvis du har cash tilgjengelig, så ville jeg ventet på et lite tilbakeslag», sier Hogan til CNBCs «Trading Nation».

«Den økonomiske aktiviteten vil ta seg kraftig opp i 2021», følger han opp med.

Overkjøpt bull

Art Hogan er kjent for å ligge bull i S&P 500-indeksen, men innrømmer at selskapet er overkjøpt pr. dags dato.

«Vi har handlet for mye i S&P 500 på kort sikt. Det beveget seg veldig høyt veldig fort», uttaler Hogan.

Markedsstrategen benytter RSI-grafer for å forklare hvorfor han mener de er overkjøpt. RSI er en indikator innen teknisk aksjeanalyse som tar for seg nylige prisendringer for å analyse et over- eller underkjøpt marked.

«Når indeksen er rundt 50 er du i realiteten nøytral. Når den går mot 30 har man kjøpt for lite og når den går mot 60 og 70 har man kjøpt for mye. Vi er på 75 nå og har derfor helt klart en for høy eksponering», sier Hogan.

I løpet av september og oktober spår Hogan at indeksen skal ned 5 til 10 prosent, men at de på har et mål på 3.600 poeng for de neste 12 månedene. S&P 500-indeksen er opp 52 prosent siden 23. mars.