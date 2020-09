Nordnets kunder hamstrer laks

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 15,7 milliarder kroner i august og netto ble det kjøpt for 3,8 milliarder kroner, melder Nordnet i en oppdatering tirsdag.

Grieg Seafood var den mest kjøpte aksjen, med et nettokjøp på 84 millioner. NEL toppet salgslisten med et nettosalg på 158 millioner kroner.

«I perioden etter 2012 har laksesektoren opplevd en ekstrem super-sykel med gode marginer og priser. Siden coronapandemien slo inn for fullt i mars, har sektoren vært preget av problemer både i forhold til logistikk og at færre spiser ute på restaurant. Dette i kombinasjon med sesongmessige lave priser har ført til at mange av lakseselskapene har prestert dårligere enn børsen så langt i 2020», uttaler Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, i meldingen.

Johannesen fokuserer på Grieg Seafoods tall for andre kvartal:

«Grieg Seafood kom med noe dårligere tall enn forventet for andrekvartal. Selskapet guidet 95.000 tonn slaktet fisk i 2020, noe som er ned 5.000 tonn fra tidligere guiding. Dette er i lys av implikasjonene coronaviruset har hatt på markedet.»

Oppdrettsgiganten Mowi kaprer andreplassen på listen over Nordnets mest kjøpte aksjer i august.

En måned preget av kvartalstall

Johannesen fokuserer på at august har vært preget av kvartalsrapportering. Han peker blant annet på at inntjeningen har vært kraftig ned fra 2019, men at markedet hadde priset inn en større skuffelse.

«Oslo Børs har lagt bak seg en god måned og endte opp over 5 prosent. Mye av oppgangen kan tilskrives oljeprisen som er opp over 7 prosent for august», forklarer investeringsøkonomen.

Til tross for børsoppgang forrige måned, så er det enkelte aksjer Nordnet-kundene tydeligvis ikke vil ha like mye av i porteføljen. Nel, Storebrand og Aker BP er de tre selskapene som endte på salgstoppen i august.

«Nel er nok en gang den mest omsatte aksjen blant våre kunder. Dette er en nyhetsstyrt aksje som har voldsomme intradagsbevegelser. Etter nok en måned med nedsalg fra våre kunder, har aksjen bare fortsatt oppover i august måned og er nå igjen tilbake på all-time-high nivåer», uttaler Johannesen.

«Selv om selskapet er det mest nettosolgte for august måned, tolker jeg derimot tallene dit hen at våre kunder handler Nel aksjen i stort monn og således satser på kortsiktige gevinster», avslutter han.

Nordnets mest kjøpte aksjer i august Selskap Kjøp i kroner Grieg Seafood 84 270 863 Mowi 62 190 534 Aker Solutions 47 426 087 Norwegian Finans Holding 23 930 472 PGS 20 493 403 Norwegian Air Shuttle 20 177 664 Frontline 15 472 957 Telenor 14 284 318 Yara International 14 198 479 Magnora 13 877 894

Nordnets mest solgte aksjer i august Selskap Salg i kroner NEL -158 734 862 Storebrand -73 820 027 Aker BP -60 671 591 Equinor -53 671 828 Scatec Solar -48 382 643 Norsk Hydro -45 412 300 DNB -20 605 659 SalMar -19 421 973 Tomra Systems -15 886 585 TGS-NOPEC Geophysical Company -14 788 966