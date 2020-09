Nordea Markets halverer kursmålet på Norwegian-aksjen fra tidligere 1 krone til 0,5 kroner. Meglerhuset gjentar samtidig salgsanbefalingen, ifølge en analyse tirsdag, melder TDN Direkt.

Nordea peker på at flyselskapets bunnlinje mest sannsynlig vil forbli negativ i en lenge periode, og at kassa vil være tom for kontanter i løpet av vinteren.

Analytikerne i meglerhuset mener dermed at en rekapitalisering vil være essensielt for at selskapet i det hele tatt skal overleve.

«Mens vi mener dette er mulig å oppnå gitt en bedring i etterspørselen, vil den mulige utvanningen av eksisterende aksjonærer trolig være betydelig», skriver analytikerne, og legger videre til at de venter selskapet vil fortsette å konvertere ytterligere gjeld til egenkapital.

Storbank er enda mer negativ

Storbanken HSBC spår enda dystrere utsikter for Norwegian og mener aksjen skal ned 0,8 kroner.

Banken nedjusterer kursmålet fra tidligere 1,1 kroner til 0,3 kroner og gjentar en reduser-anbefaling på flyselskapet, bekrefter HSBC til TDN Direkt tirsdag.

Norwegian-aksjen har rast på børsen og er ned 96,79 prosent så langt i år, til 1,2135 kroner.