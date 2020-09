– Jeg frykter vi skyver problemene foran oss

Per Fjærestad, Country Manager i Creditsafe Norway. Foto: Creditsafe

Det har lenge blitt spådd et konkursras fra flere økonomer og kreditteksperter, men det store skredet har latt vente på seg. I august ble det registrert 33 prosent færre konkurser (184 mot 274) enn i samme måned i fjor, ifølge en pressemelding fra Creditsafe Norway.

– For å si det rett ut er jeg litt i villrede nå. I likhet med alle andre har vi forventet en kraftig økning i antall konkurser, men det skjer jo ikke. Faktum er at vi så langt i år har sett færre konkurser enn tidligere år, uttaler Per Fjærestad, Country Manager i Creditsafe Norway, i pressemeldingen.

Totalt er det registrert 2.282 konkurser fra januar til og med august i år, en nedgang på 8 prosent sammenlignet med fjoråret.

– På tross av disse tallene er jeg fremdeles overbevist om at det kommer et ras, og jeg frykter at vi bare skyver problemene foran oss, sier Fjærestad.

– Uten biler på veien kolliderer heller ingen

I andre kvartal falt Norges bruttonasjonalprodukt med 6,3 prosent, det dypeste fallet SSB noen gang har målt. Den norske økonomien preges av lite aktivitet i næringslivet, mens selskapene avventer den videre utviklingen i en situasjon der usikkerheten fremdeles råder.

– Det er generelt lagt en demper på norsk økonomi, og næringslivet er derfor mer reservert og forsiktig. Vi handler mindre, investerer mindre og gir mindre kreditt. Uten biler på veien kolliderer heller ingen, og det er dette inntrykket jeg får av konkursutviklingen vi ser nå, mener Fjærestad.

Det er fremdeles de tradisjonelle bransjene – bygg og anlegg, detaljhandel og serveringsvirksomhet – som dominerer konkursstatistikkene. Fjærestad peker på at disse store bransjene overskygger mindre bransjer som reiseliv, event og kultur.

– Dersom to eller tre eventbyråer går konkurs vil det ha minimal påvirkning på det totale konkurstallet, men det vil likevel utgjøre en betydelig prosentandel av aktørene i bransjen. Hadde vi sett den samme økningen i for eksempel bygg og anlegg hadde vi snakket om et konkursras på flere hundre foretak, illustrerer han.