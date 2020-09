– September vil markere et volatilt comeback

Aksjemarkedet her hjemme og i USA har prestert svært bra den siste tiden. Oslo Børs la i august på seg 5 prosent, den brede S&P-500 indeksen har steget 6,56 prosent de siste 30 dagene, Dow Jones er opp 7,13 prosent i samme periode, og teknologitunge Nasdaq er opp 9,89 prosent.

Lindsey Bell, toppstrateg i Ally Invest, spår et turbulent marked i september, som ofte blir sett på som en utfordrende handelsmåned blant investorer.

– I september er ofte sjansen for avkastning lav, gjerne under 50 prosent. Med økt usikkerhet vil vi få et svært volatilt septembermarked, sier Bell til CNBCs «Trading Nation».

Toppstrategen trekker blant annet frem usikkerheten rundt framtidige stimulipakker, budsjettdiskusjoner og presidentvalget, som vesentlige risikofaktorer fremover.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, hoppet 15,0 prosent, til 26,4, etter stengetid på Wall Street mandag. Bell forventer at indeksen daglig vil svinge mellom 1 til 1,5 prosent i september.

– Når vi kommer nærmere valget og andre større hendelser som vil påvirke markedet gir det rom for høy volatilitet, sier hun.

Bell ser likevel på en markedssvekkelse som en god investeringsmulighet. Hun tror sykliske aksjer vil gjøre det bedre ettersom det jobbes iherdig mot en coronavaksine, og at de «store» aksjene gjerne kan byttes ut.

– Investorene burde kanskje vurdere å bytte ut store navn som Amazon og Home Depot, som har gjort det bra over tid, og heller ta inn mindre aksjer som ikke har gjort det så bra på år-til-år basis, forklarer strategen.

– Uansett, så burde investorene ha en blanding og fortsatt beholde enkelte større selskaper i porteføljen, spesielt innen teknologisektoren, fordi de ikke trenger stor økonomisk vekst for å gjøre det bra, avslutter hun.