Kjendisinvestor mener han har løsningen som gjør alle til millionærer

Kjendisinvestoren Bill Ackman mener han har svaret for å redde systemet som har gjort han til en milliardær, nemlig kapitalismen. Styrelederen i Pershing Square Capital Management tror inntektsforskjellene må minske og lanserer løsningen på problemet: åpne en investeringskonto for hvert eneste barn.

Ackman forklarer planen med at hvert eneste barn som bor i USA skal få en kurv av indeksfond fra staten til en verdi av 6.750 dollar, og fondet kan kun tømmes når du pensjonerer deg. Investoren legger til grunn en årlig avkastning på 8 prosent over 65 år, fra fødsel til pensjon, og totalen vil dermed bikke 1 million dollar. Totalt vil dette koste staten 26 milliarder dollar årlig, hvis fødselsraten holder seg.

«Renters-rente-effekten er et av verdens store underverker og for hver dag vi utsetter dette problemet, jo større blir forskjellene», skriver Ackman i et notat, melder MarketWatch.

Han mener også at en slik insentivordning fra myndighetene vil føre til større interesse for investeringer, og at flere amerikanere kan ta del i den suksesshistorien kapitalismen er.