Analytiker mener Bitcoin har mistet momentum

Bitcoin hadde sitt største fall på rundt en måned onsdag - dagen etter at den så vidt nådde over 12.000 dollar. Kryptovalutaen falt 6,9 prosent til 11.187 dollar onsdag, før den har hentet seg noe inn.

Bitcoin står i 11.399,03 dollar ved 10-tiden, ifølge Tradingview.

«Etter nok et mislykket forsøk på å komme over 12.000 dollar-nivået starter Bitcoin å miste noe momentum», sier Edward Moya, analytiker i Oanda, ifølge Bloomberg.

Bitcoin har hatt en sterk utvikling siden coronakrisen. Bitcoin falt fra rundt 10.000 dollar i februar til rundt 5.000 dollar i mars. Siden har steget voldsomt, og var ved månedsskiftet over 12.000 dollar.

UTVIKLING: Slik har Bitcoin gått det seneste året. Foto: Bloomberg

Edward Moya mener at det er en sammenheng mellom gårsdagens fall og at dollaren har styrket seg noe. Moya peker på at en sterk dollar pleier å dempe appetitten for Bitcoin.

Michael Novogratz, milliardær og grunnlegger av Galaxy Investment Partners, er uenig med Moya og forteller at han fortsatt er bull på krypovaluta og Bitcoin.