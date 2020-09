– Det bratte fallet var mest sannsynlig profittaking

Aksjemarkedet i USA fikk seg en trøkk torsdag og det var markant nedgang i alle de tre toneangivende indeksene. Fallet var ledet an av teknologisektoren der gigantene som Apple, Amazon og Tesla fikk svi.

DNB Markets og seniorøkonom Oddmund Berg peker på at fallet mest sannsynlig skyldes profittaking og at det kanskje var på sin plass at det kom en nedgang i markedet, etter flere rekorder den siste tiden.

«Fallet kan ikke knyttes til en spesiell hendelse som tilsier endring i risikosentiment, men forklares av de fleste som profittaking – prisene har steget så mye at enkelte vil realisere gevinsten. Illustrert ved femdoblingen av Tesla siden mars, hvor 200 dollar prisøkning har kommet siden 11. august, fremstår det foreløpig som en plausibel forklaring», står det i morgenrapporten.

DNB Markets peker også på at forklaringen underbygges av at det ikke har vært tilsvarende store bevegelser i rentemarkedene. De mener dermed at dette var et aksjespesifikt tilfelle, og at det gjenstår å se hvor mye uro det blir i markedet som følge av bevegelsen.