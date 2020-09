Analytiker tror på rekyl i bankaksjer

Matt O’Connor, analytiker i Deutsche Bank, har blitt positiv til banksektoren og oppgraderte blant annet storbankene JPMorgan og Bank of America til kjøp fra tidligere hold, ifølge Bloomberg.

De siste månedene har flere banker opplevd utfordringer med lave renter og økonomiske utfordringer som en følge av corona-pandemien.

«Nå virker det som en ytterligere betydelig forsinkelse er usannsynlig, og man kan argumentere for at bankaksjer bør hente seg inn i forhold til det bredere markedet», skrev O’Connor ifølge Bloomberg.

Han har også mer tro på en kontinuerlig forbedring av makroøkonomien, og argumenterer for at det vil bidra til å støtte bankaksjer. Til slutt legger han til at det er en god sjanse for at bankene er ferdig med å sette av mer til tap på utlån.

Hittil i år er JPMorgan-aksjen ned 25,7 prosent, mens aksjonærene i Bank of America har sett aksjen falle 24,7 prosent.