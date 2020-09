Borr Drilling møter ikke NYSE-kravene

Borr Drilling Limited har fått en skriftlig advarsel fra New York-børsen (NYSE). Selskapet er ikke er i henhold til reglene for å være notert på børsen, ettersom den laveste gjennomsnittlige aksjeprisen ved stengetid har falt til under 1,0 dollar pr. aksje for en periode over 30 sammenhengende handelsdager, melder selskapet i en børsmelding mandag.

I henhold til NYSE-reglene kan Borr Drilling overholde disse hvis selskapet har en gjennomsnittlig aksjekurs på over 1,0 dollar i slutten av måneden, de neste seks månedene.

Det vil si at perioden fra varselet kom mandag varer til 25. februar 2021. Selskapet har svart NYSE for å overholde reglene og aksjene handles fortsatt på New York-børsen.