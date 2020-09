Pareto Securities har ståltro på Solon Eiendom etter stretagigjennomgangen

Mandag varslet Solon Eiendom at de skal fortsette en omfattende gjennomgang av de strategiske mulighetene i selskapet. Styreleder Simen Thorsen peker på at aksjen har en betydelig rabatt med tanke på «net asset value».

– Gitt dette og en detaljert strategisk gjennomgåelse, har vi besluttet å undersøke ulike alternativer, inkludert et potensielt salg av selskapet. Det er av styrets oppfatning at dette er i våre aksjonærers beste interesse, sier Thorsen.

Nyheten ble særdeles godt mottatt i markedet og aksjen spratt opp 11,48 prosent til 34,0 kroner.

Høyner kursmålet etter nyheten

Meglerhuset Pareto Securites høyner kursmålet i Solon-aksjen til 40 kroner, fra tidligere 34 kroner, og gjentar samtidig en kjøpsanbefaling, går det frem av en analyseoppdatering mandag kveld.

Pareto peker på at Solon Eiendom-caset er endret fra et vekstcase, for den tålmodige investor, til et M&A-case der det kan komme raske endringer i selskapet.

På bakgrunn av dette endres metoden for verdsettelse og kursmålet heves dermed på eiendomsaksjen.

I tillegg har Solon solgt 75 prosent av tomten knyttet til det tredje byggetrinnet i Magasinparken-prosjektet i Ski. Salget av trinnet var 23 prosent over det som var antatt markedsverdi pr. 4. kvartal, ifølge Pareto Securities beregninger.

Christopher Mo Dege, analytiker i Pareto Securities. Foto: Pareto Securities

«Basert på transaksjonen kan det dermed argumenteres for en oppjustering på mellom 8 og 14 kroner pr. aksje, hvis verdien fremskrives til resten av boligbanken», skriver analytikeren Christopher Mo Dege i analysen.

Meglerhuset påpeker at de ikke legger til grunn en slik verdijustering i sin verdsettelse og at NAV-oppjusteringen deres på seks kroner pr. aksje hovedsakelig er knyttet til den estimerte effekten lavere renter har hatt på nåverdien av tomtebanken til Solons 4. kvartal.