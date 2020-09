Yardeni: – Ikke frykt korreksjoner på 10 til 15 prosent

Presidenten i Yardeni Research, Ed Yardeni, er en kjent markeds-bull og har blant annet skrevet flere finansbøker og jobbet med global investeringsstrategi. Nå er han ute og bedyrer at korreksjoner i markedet slett ikke er så ille som mange skal ha det til.

«Markedet har beveget seg mye siden 23. mars. Det er helt enormt, selv om det blekner mot oppgangen i 1999 da markedet steg over 200 prosent. Jeg vil ikke se en repetisjon av hva som hendte etter oppgangen den gang, så jeg er veldig komfortabel med at markedet tar en pause», sier han til CNBCs «Trading Nation».

Tirsdag er det knyttet stor spenning til hvordan Wall Street vil åpne etter å ha tatt langhelg med stengte markeder på grunn av Labour Day mandag. Fredag stengte Nasdaq ned mer enn 6 prosent fra rekordkjøret forrige onsdag, og indeksen hadde sin verste uke siden 26. juni.

Yardeni har i flere tiår jobbet med investeringsstrategi for store selskaper på Wall Street, som Prudential og Deutsche Bank, og antydet allerede tidlig i juni at markedet kunne få seg en trøkk, siden kursen i flere aksjer ikke representerer den underliggende verdien.

« Det er forstyrrende å se at fem aksjer står for 25 prosent av markedsverdien på S&P 500. Det er også disse aksjene som står for en stor del av fallet vi så i forrige uke. Jeg tror at markedet er sårbart for fall på 10 til 15 prosent fremover, men det kan åpne døren for verdiaksjer og ikke bare teknologi», sier Yardeni.

«Det trenger likevel ikke å bety at teknologi-sektoren ikke kan gjøre et comeback, ettersom det er så enormt mye likviditet i markedet», avslutter han.