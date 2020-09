Moldenser tjente 16 millioner på hedgefond

GJELDFRITT: Svein Rune Høgsets heleide investeringsselskap har verdier for drøyt 272 millioner kroner.

Svein Rune Høgset eier gjennom Høgset Holding 35 prosent av Incentive Holding, som igjen er majoritetseier i hedgefondene Incentive Active Value Fund og Incentive Active Value Long Only Fund.

I fjor ble det bevilget et utbytte på 95,2 millioner kroner fra fondsforvaltningen, som endte med et overskudd på 130,2 millioner kroner før skatt.

Nå er også regnskapet til Høgsets private investeringsselskap klart i Brønnøysund. Det viser et overskudd på 16,2 millioner kroner før skatt. Av driftsinntekter på 19,9 millioner, stammer 18,8 millioner fra utbytte.

Høgset Holding (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 19,9 10,6 Driftsresultat 16,2 4,4 Resultat før skatt 16,3 4,2 Årsresultat 16,3 4,2

Mannen bak børsoppkjøpet

Det var Høgset som gjennom Incentive Holding tok initiativ til at franske Euronext kjøpte Oslo Børs VPS Holding i fjor.

«Våre fond er investert i 15–20 børsnoterte selskaper i Nord-Europa. Ut over dette ønsker vi ikke å gi ytterligere kommentarer til resultatene, markedsutsikter eller hvilke enkeltselskaper fondene er investert i, da vi kommuniserer dette direkte med våre investorer», skrev Høgset i en e-post til Finansavisen i april.

Høgset Holding oppga ved årsskiftet en verdijustert egenkapital på 272,5 millioner kroner, en økning på 65,2 millioner på ett år. Selskapet har praktisk talt ingen gjeld.