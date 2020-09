Goldman Sachs øyner betydelig ESG-vekst

Såkalte ESG-aksjer (economic, social & corporate governance) er virkelig i vinden om dagen.

Styrken i denne trenden gjenspeiles også i etableringen av nye fond.

– Bare de siste 6-7 siste månedene har 40-50 nye ESG-relaterte ETF-er (børsnoterte fond) sett dagens lys. Globalt er nå rundt ti prosent av alle ETF-er ESG-relaterte, avhengig av hvordan du måler det, sier Peter Thompson, europeisk ETF-sjef hos Goldman Sachs Asset Management til Bloomberg.

Ifølge Thompson har to av tre nye ETF-er som nå etableres i Europa ESG i seg.

Grønne fond og ETFer kjøper tilsynelatende alt de kommer over av grønne aksjer i kjølvannet av coronakrisen. Det har skjedd et skifte der mer penger flyter inn i disse fondene enn i andre, tradisjonelle fond. Og det kan være en langsiktig trend, skal vi tro sjefen for europeiske ETFer i Goldman Sachs, Peter Thompson.