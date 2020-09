Eigil Stray Spetalen med millionunderskudd

INVESTOR: Eigil Stray Spetalen, her fra 2015.

INVESTOR: Eigil Stray Spetalen, her fra 2015. Foto: Iván Kverme

Av årsrapporten som er godkjent hos Brønnøysund går det frem et Kristianro hadde inntekter på 0,9 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet for aksjeselskapet ble rødt med 1,4 millioner kroner, mot minus 2,8 millioner kroner i 2018.

Minus 15,3 millioner kroner

Eigil Stray Spetalens totale finansinntekter endte negativt med minus 13,8 millioner kroner, mot 5,5 millioner kroner i pluss i 2018.

Selskapet fikk sist år inn kun 1,2 millioner kroner i finansinntekter mot 20 millioner året før.

Resultat etter skatt viste et underskudd på 15,3 millioner kroner, mot pluss 2,9 millioner kroner i 2018. Årsrapporten viser at Eigil Stray Spetalen tok et utbytte på 14,1 millioner kroner.

Lavere gjeld

Det går frem at Spetalen hadde 30,6 millioner kroner investert i markedsbaserte aksjer, opp fra 25,9 millioner i 2018. Ved utgangen av 2019 hadde Kristianro investeringer i Photocure og B2Holding på Oslo Børs.

Egenkapitalen i selskapet var på 71,2 millioner kroner da året sluttet, drøyt 30 millioner lavere enn året før. Gjelden i Eigil Stray Spetalens selskap gikk ned fra 65,4 til 4,5 millioner kroner. Både den kortsiktige gjelden og gjelden til kredittinstitusjoner ble langt lavere.

Har tjent 425 millioner

Egil Stray Spetalen har prestert overskudd så godt som hvert eneste år siden han etablerte investeringsselskapet Kristianro tilbake i 1997. Det eneste røde tallet i rekken kom i 2002, men dengang var underskuddet kun 1,3 millioner kroner. I fjor tapte han mer enn det tidobbelte.

Stray Spetalen har dog tjent 425 millioner kroner siden han startet Kristianro. Mye er imidlertid hentet ut av selskapet.

Eigil Stray Spetalen bygget ned balansen kraftig i fjor, og ved utgangen av året hadde han bare 76 millioner i eiendeler mot 166 millioner ett år tidligere. Spetalen hadde børsnoterte aksjer for 30 millioner kroner og 20 millioner i banken.