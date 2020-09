Solskjær-agent tjener rått - tok millioner i utbytte

TJENER GODT: Fotballagent Jim Solbakken (til høyre) hadde et godt år i 2019. Her med spilleren Mats Møller Dæhlie.

TJENER GODT: Fotballagent Jim Solbakken (til høyre) hadde et godt år i 2019. Her med spilleren Mats Møller Dæhlie. Foto: NTB Scanpix

Jim Solbakkens morselskap Sir Solution har levert tall for 2019, slik datterselskapet Dynamic Solution gjorde i august. Fotballagenten er eneste aksjonær i begge selskap.

Dynamic Solution omsatte for rekordhøye 33,7 millioner kroner i 2019, i tillegg til finansinntekter på 0,8 millioner kroner. Årsresultatet kom inn på 20,2 millioner kroner, og Solbakken tok ut 20 millioner i utbytte.

Morselskapet Sir Solution hadde ingen omsetning i 2019, men finansinntekter på 20,2 millioner kroner, opp fra 9 millioner i 2018. Selskapet hadde knapt kostnader, og årsresultatet ble 20,2 millioner.

På seks år har han tjent nesten 70 millioner kroner med Sir Solution. Han tok ut et utbytte på 3 millioner kroner. Ved utgangen av året satt han på 7,8 millioner i kontanter. Solbakkens selskap har 24 millioner kroner i fordringer.

Egenkapitalen vokser

Med Sir Solution overførte han 17,2 millioner kroner av overskuddet til egenkapital. Egenkapitalen vokste fra 25,8 til 42,9 millioner i Sir Solution. Ved utgangen av 2019 hadde Solbakkens morselskap 13,2 millioner kroner investert i aksjer og andeler.

I tillegg til Dynamic Solution, var Solbakkens Sir Solution investert i Onium, Sjøttpartner, Kraftpartner, Trondheim Kontoreiendom, Kraft Bank og børsnoterte Atlantic Sapphire (178.000 aksjer drøyt) ved årsskiftet.

Det heter i årsrapporten til Solbakkens at selskapet er rammet av coronakrisen gjennom at markedet svekkes på kort og mellomlang sikt. Fotballen stoppet opp i våres, og det har vært en anelse mindre aktivitet i overgangsmarkedet etter coronakrisen.

Solskjær på laget

Jim Solbakkens mest kjente klient er Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Aftenbladet har også skrevet at Solbakken var involvert da Erling Braut Haaland, som bruker Mino Raiola som agent, skiftet fra Salzburg til Borussia Dortmund 30. januar i 2019.

Solbakken har også en rekke norske profiler som for eksempel Joshua King, Mats Møller Dæhli og Håvard Nordtveit på klientlisten. Agenten samarbeider også med tidligere Rosenborg-trener Eirik Horneland. Det er vanlig at fotballagenten får et honorar ved overganger.