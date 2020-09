TV-PERSONLIGHET: Jim Cramer er blant annet programleder for «Mad Money».

TV-PERSONLIGHET: Jim Cramer er blant annet programleder for «Mad Money». Foto: Jason DeCrow

Markedet har vært gjennom en svært volatil periode de to siste ukene, og det kan ligge an til ytterligere berg-og-dalbane i september, som er kjent som en svært urolig måned historisk sett. Usikkerhet og september er nøkkelordene for tv-personligheten, og den tidligere hedgefondsjefen, Jim Cramer i programmet hans «Mad Money». Han oppfordrer investorene til å ha godt med kontanter i bakhånd.

«Gitt at september pleier å være en mareritt-måned, så er det utrolig viktig å ha cash», sier Cramer, som oppfordrer investorene til å trimme porteføljene raskest mulig.

«Uten en god del kontanter vil du gå glipp av gode kjøpsmuligheter for aksjer du liker godt fremover. Hvis du heller ikke tar gevinst nå, så vil det kunne koste deg dyrt og du vil angre på at du ikke solgte», fortsetter han.

Det ble en rød dag på Wall Street torsdag, og teknologitunge Nasdaq er indeksen som har fått gjennomgå mest i det siste. Den har falt fire av de syv siste handelsdagene i september og er ned 7 prosent inneværende måned. Året sett under ett har uansett vært bra for indeksen, som er opp 27,72 prosent i 2020.

Cramer dro også fram 5 råd for å selge aksjer fremover, og vente på gode kjøpsmuligheter, under det siste «Mad Money»-programmet på CNBC: